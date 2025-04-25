تراجع مستمر للعملة اليمنية.. الأسعار الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الريال اليمني في عدن ومأرب وصنعاء اليوم الجمعة 25 أبريل/2025.
عدن:
الدولار:
الشراء: 2499 | البيع: 2517
السعودي:
الشراء: 657 | البيع: 660
مأرب:
الدولار:
الشراء: 2500 | البيع: 2518
السعودي:
الشراء: 658 | البيع: 661
صنعاء:
الدولار:
الشراء: 537 | البيع: 542
السعودي:
الشراء:140.5 | البيع: 141.5