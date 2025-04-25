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تراجع مستمر للعملة اليمنية.. الأسعار الآن

الجمعة 25 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الريال اليمني في عدن ومأرب وصنعاء اليوم الجمعة 25 أبريل/2025.

عدن:

الدولار:

الشراء: 2499 | البيع: 2517

السعودي:

الشراء: 657 | البيع: 660

مأرب:

الدولار:

الشراء: 2500 | البيع: 2518

السعودي:

الشراء: 658 | البيع: 661

صنعاء:

الدولار:

الشراء: 537 | البيع: 542

السعودي:

الشراء:140.5 | البيع: 141.5

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