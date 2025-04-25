الحديدة تتعرض لقصف أمريكي عنيف ومكثف

الجمعة 25 إبريل-نيسان 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شنت المقاتلات الأمريكية، سلسلة غارات على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، خلال الساعات الماضية.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن "العدوان الأمريكي شن امس سلسلة غارات على جزيرة كمران في الحديدة، وغارة واحدة على مديرية الصليف بالمحافظة".

واليوم الجمعة شن الطيران الأمريكي ست غارات استهدفت مديرية باجل بالحديدة أيضًا.

وكان الطيران الأمريكي شن امس غارات على محافظات صنعاء ومأرب وعمران اضافة الى الحديدة.

واستهدف الطيران مديريتي الحيمة الداخلية ومناخة وغارتين في مديرية بني حشيش بصنعاء.

كما استهدف مديرية مدغل في محافظة مأرب بـ 4 غارات وغارتين على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.