تصعيد أمريكي جديد في اليمن.. سنتكوم تنشر مشاهد للاستعدادات العسكرية وجماعة الحوثي تؤكد وقوع غارات جديدة هل تتحول كمران إلى قاعدة أمريكية؟.. تصاعد القصف يكشف أسرار صراع خفي في البحر الأحمر رصاص الحرب يُقرع من جديد: أول اشتباك بين الهند وباكستان بعد كشمير أندية أوروبية كبرى تتنافس في بطولة للسيدات بقيمة 5 ملايين دولار بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا منظمة دولية تعين قيادي حوثي لإدارة أنشطتها في اليمن لقاء تنسيقي بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الأوقاف لتعزيز التعاون المؤسسي المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي في سلطنة عمان بقيادات عمانية وحوثية .. تفاصيل المناقشات جامعة إقليم سبأ بمأرب تختتم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للطلبة معهد واشنطن يدعو لدعم عملية برية ضد مليشيا الحوثي في اليمن والتنسيق مع الرياض وأبوظبي ..ودعم مجلس القيادة الرئاسي
نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أربعة مقاطع فيديو توثق استعدادات بحرية أمريكية قبيل تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف في اليمن، وسط تصاعد العمليات الجوية التي تستهدف مواقع تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وأكدت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" أن العمليات مستمرة "على مدار الساعة" من على متن حاملتي الطائرات "يو إس إس كارل فنسن" و"يو إس إس هاري ترومان"، في إطار ما وصفته بالرد على التهديدات الحوثية للملاحة في البحر الأحمر والعربي.
في المقابل، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الولايات المتحدة شنت ست غارات جوية مساء الخميس، استهدفت مديريات مدغل في مأرب، وحرف سفيان في عمران، بالإضافة إلى الحيمة الداخلية ومناخة في محافظة صنعاء.
ويأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من إعلان الحوثيين إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9، وتنفيذهم هجمات على حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة.