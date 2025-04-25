تصعيد أمريكي جديد في اليمن.. سنتكوم تنشر مشاهد للاستعدادات العسكرية وجماعة الحوثي تؤكد وقوع غارات جديدة

الجمعة 25 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

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نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أربعة مقاطع فيديو توثق استعدادات بحرية أمريكية قبيل تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف في اليمن، وسط تصاعد العمليات الجوية التي تستهدف مواقع تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وأكدت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" أن العمليات مستمرة "على مدار الساعة" من على متن حاملتي الطائرات "يو إس إس كارل فنسن" و"يو إس إس هاري ترومان"، في إطار ما وصفته بالرد على التهديدات الحوثية للملاحة في البحر الأحمر والعربي.

في المقابل، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الولايات المتحدة شنت ست غارات جوية مساء الخميس، استهدفت مديريات مدغل في مأرب، وحرف سفيان في عمران، بالإضافة إلى الحيمة الداخلية ومناخة في محافظة صنعاء.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من إعلان الحوثيين إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9، وتنفيذهم هجمات على حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة.