أندية أوروبية كبرى تتنافس في بطولة للسيدات بقيمة 5 ملايين دولار

الخميس 24 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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ستقود أربعة من أندية كرة القدم الأوروبية الأكثر عراقة بطولة نسائية حديثة لكرة القدم السباعية الشهر المقبل بجوائز مالية ضخمة تصل إلى خمسة ملايين دولار.

وكشف منظمو النسخة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم لكرة القدم السباعية اليوم الخميس عن مشاركة أندية أياكس وبايرن للسيدات وسبورت لشبونة وبنفيكا ومانشستر يونايتد للسيدات. ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 23 مايو أيار في إستوريل بالبرتغال.

وتستحدث البطولة نظاما سريعا يتضمن مباريات من شوطين مدة كل واحد منهما 15 دقيقة وتُلعب على ملاعب تبلغ نصف حجم المتعارف عليه وتبث جميع المباريات عالميا عن طريق منصة دازون للرياضة والترفيه.

قال أليكس كروس المدير الفني لنادي أياكس “يمثل التجديد أولوية في نادينا”.

وأضاف “تتيح بطولة العالم لكرة القدم السباعية فرصة رائعة للاعباتنا لإظهار موهبتهن ومهاراتهن في أجواء تنافسية سريعة”.

وتابع قائلا “لدينا فريق شاب وموهوب يضم العديد من اللاعبات من أكاديميتنا ونحن مستعدون للمنافسة بشراسة”.

وستشارك في البطولة ثمانية فرق، لم يعلن عن أربعة أخرى بعد، وستقسم إلى مجموعات تتنافس بنظام الدوري من دور واحد قبل التأهل إلى الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية في اليوم الثالث.

وصفت بيانكا ريش مديرة كرة القدم النسائية في بايرن ميونخ البطولة بأنها “فرصة رائعة” بينما رحب بنفيكا، ممثل البلد المضيف، بفرصة تقديم كرة القدم النسائية المتميزة على الأراضي البرتغالية.

وقال فرناندو تافاريس نائب رئيس بنفيكا “باعتبارنا ناديا ينتصر دائما لكرة القدم النسائية في البرتغال، فإننا فخورون بأن نكون جزءا من هذه البطولة التاريخية ونرحب بهذه الرياضيات والمشجعين الرائعين في بلدنا”.

تأتي مشاركة مانشستر يونايتد في خضم مشواره المحلي القائم إذ قال المدرب مارك سكينر “إنها فرصة رائعة حقا للمشاركة في تجربة جديدة في كرة القدم النسائية”.

وتابع قائلا “ينصب تركيزنا حاليا على إنهاء الموسم المحلي بتقديم أداء قوي قدر استطاعتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي ثم يمكننا السفر إلى البرتغال للاستمتاع بما يُتوقع أن تكون ثلاثة أيام ممتعة من كرة القدم السريعة والمسلية من كرة القدم السباعية”.

ويحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري ويأمل في الاحتفاظ بكأس الاتحاد الإنجليزي عندما يواجه تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات على ملعب ويمبلي يوم 18 مايو أيار.

تعد البطولة السباعية حدثا بارزا في كرة القدم النسائية إذ قال أدريان جاكوب رئيس شؤون كرة القدم في بطولة العالم لكرة القدم السباعية “تهدف بطولة العالم لكرة القدم السباعية إلى خلق فرص للاعبات تعكس قيمتهن وموهبتهن الكبيرة”.

وتشكل مجلس استشاري للاعبات يضم اللاعبات الدوليات السابقات توبين هيث وأنيتا أسانتي وكيلي أوهارا ولورا جورج وكارولين سيجر للمساعدة في إدارة هذه الب طولة الجديدة