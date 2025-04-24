منظمة دولية تعين قيادي حوثي لإدارة أنشطتها في اليمن

الخميس 24 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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كشفت مصادر صحفية وحقوقية عن تورط منظمة اوكسفام الدولية بتعيين قيادي حوثي لإدارة عملها في اليمن.

وقال مراسل وكالة شينخوا الصينية في اليمن الزميل فارس الحميري " ان أبو هاشم حمزة المحاقري، يشغل منصب مدير الخدمات اللوجستية بالنيابة في منظمة أوكسفام مكتب صنعاء، هو أهم شخصية نافذة بالمكتب حاليا ويتحكم بمعظم مشاريع المنظمة البريطانية.

وذكرت المصادر أن أبو هاشم إلى جانب عمله في أوكسفام مرتبط بعمل رسمي في فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء، وهو أيضًا قريب المدعو معين المحاقري، المعين من مليشيا الحوثي الانقلابية وزيرًا لاقتصادها وصناعتها.

يشار الى ان منظمة أوكسفام هي اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم ويقع مقرها الرئيسي في بريطانيا.