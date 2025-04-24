لقاء تنسيقي بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الأوقاف لتعزيز التعاون المؤسسي

الخميس 24 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس -عدن

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في إطار تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي، شهد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم، لقاءً تنسيقياً جمع وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الأستاذ عبدالرحمن البيض، ووكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، الدكتور مختار بن الخضر الهيثمي؛ لمناقشة آلية العمل المشترك بين الجانبين واستيعاب التوصيات الصادرة عن فريق المراجعة التابع للجهاز.

وخلال اللقاء، تم استعراض جملة من التوصيات الفنية والتنظيمية التي خلص إليها فريق المراجعة، إلى جانب مناقشة الإجراءات التصحيحية التي اتخذها قطاع الحج والعمرة استجابة لتلك الملاحظات، بما يضمن تطوير الأداء الإداري والمالي وفقاً للنظم واللوائح المنظمة للعمل في مؤسسات الدولة.

وأكد وكيل قطاع الحج والعمرة، مختار الرباش، أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، الذي يولي اهتماماً بالغاً بتعزيز أواصر التعاون والتكامل المؤسسي بين الوزارة والأجهزة الرقابية الرسمية، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين.

وأعرب الرباش عن تقديره العالي للجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في متابعة الأداء وتقديم النصح والتقويم، مشيداً بروح التعاون الكبيرة التي يبديها الجهاز في سبيل معالجة الإشكالات وتعزيز فاعلية العمل، لا سيما في ما يتعلق بالإعداد المبكر والتجهيز لموسم الحج، مؤكداً أن قطاع الحج والعمرة يبذل قصارى جهده في معالجة كافة الملاحظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته، ثمّن وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عبدالرحمن البيض، التجاوب الإيجابي لقطاع الحج والعمرة مع ملاحظات الجهاز، مشيداً بالجهود الملموسة التي بُذلت لتنفيذ التوصيات وتحقيق مؤشرات التحسُّن في الأداء، مؤكداً استعداد الجهاز لمواصلة الشراكة الإيجابية مع وزارة الأوقاف بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

حضر اللقاء كل من الدكتور معين آل ترك، المفوض العام للمسار الإلكتروني، والدكتور محمد عيسى مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الأوقاف والإرشاد.