توقعات الطقس في اليمن خلال الساعات القادمة

الخميس 24 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار، وصحو إلى غائم جزئياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الغربية وباب المندب وجزيرة ميون.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس معتدل نهاراً وبارد نسبياً إلى بارد أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكّل الضباب على أجزاء منها، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس جاف وصحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، وحار نهاراً يعتدل ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الخميس، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 34 / 25 - المكلا 33 / 23 - الحديدة 33 / 28 - سقطرى 34 / 23 - المخا 32 / 27 - الغيضة 36 / 26 - زنجبار 33 / 24 - لحج 34 / 24 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 38 / 17 - مأرب 36 / 23 - عتق 35 / 22 - بيحان 35 / 22 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 29 / 13 - تعز 31 / 15 - ذمار 26 / 09 - الضالع 30 / 15 - إب 28 / 13 - البيضاء 27 / 12 .

وحذر المركز، الأخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية بأخذ الحيطة والحذر من الضباب الذي يعمل على خفض الرؤية الأفقية.

فيما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الخميس، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وفي سواحل باب المندب والسواحل الغربية معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب خفيف الموج، وفي خليج عدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين ورواد البحر في باب المندب وجزيرة ميون والسواحل الغربية ومياهنا الإقليمية في البحر الأحمر من شدة الرياح واضطراب البحر.