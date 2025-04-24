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وزير الدفاع اليمني: ''الحوثي يتلقى الأوامر مباشرة من إيران ولا بد من دعم القوات المسلحة لإستعادة الدولة''

الخميس 24 إبريل-نيسان 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية بتنفيذ أجندة النظام الإيراني وتلقي أوامرها المباشرة من طهران، وقال أن هذا الارتباط يمثل تهديداً خطيراً لأمن اليمن والمنطقة بأكملها.

وقال الداعري، خلال لقائه يوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، إن "نار الحوثيين طالت الجميع، ولم يعد هناك منأى من إرهابهم"، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف حازم لإنهاء إجرامهم وممارساتهم التخريبية.

وأشار وزير الدفاع إلى أن تهديدات الحوثيين المتواصلة للملاحة البحرية واستهدافهم للموانئ والمنشآت النفطية تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية، ما يتطلب وقفة دولية جادة.

وجدد الداعري التأكيد على أهمية دعم قدرات القوات المسلحة اليمنية، لتمكينها من أداء واجبها الوطني في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار، وضمان حرية وسلامة الملاحة في المياه الإقليمية.

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