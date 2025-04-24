مسؤول أميركي: القوات الجوية نفذت نحو 750 غارة جوية ضد الحوثيين باليمن

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قال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية نفذت نحو 750 غارة جوية ضد أهداف تابعة للحوثيين منذ 15 مارس 2025، في إطار حملة عسكرية متواصلة.
وأكد الجيش الأميركي أن عملياته في اليمن مستمرة دون توقف، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بهدف الحد من قدرات الحوثيين وتعطيل تهديداتهم في المنطقة.
وأفاد المسؤول أن الحوثيين نجحوا في إسقاط سبع طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper، وذلك منذ بداية مارس، حيث تم إسقاط ست منها عقب الخامس عشر من مارس وثلاثة خلال الأسبوع الماضي فقط.