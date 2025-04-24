وفاة أول رئيس تونسي بعد سقوط نظام بن علي

الخميس 24 إبريل-نيسان 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 243

توفي الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع الأربعاء عن عمر 91 عاما، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشغل المبزع منصب الرئيس المؤقت للبلاد إثر هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بعد انتفاضة شعبية أطاحت بنظامه في 2011.

وكان المبزع شغل عدة مناصب وزارية، منها وزير الشباب والرياضة، ووزير الصحة العامة، ووزير الثقافة والإعلام.

وفي نهاية 2011 اندلعت تظاهرات في محافظ سيدي بوزيد إثر حرق البائع الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على تعامل الشرطة معه واتسعت رقعتها لتشمل كامل البلاد واضطر إثرها بن علي إلى الهروب خارج البلاد.

وترأس المبزع مجلس نواب الشعب التونسي من العام 1997 وحتى 2011. كما شغل مناصب وزارية تنقل فيها بين الخارجية والشباب والرياضة والصحة خلال عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وبن علي