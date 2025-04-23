الحرب الأميركية على الحوثيين في اليمن ...ستة اسئلة تطرح نفسها تفاصيل سرية يكشف عنها لأول مرة .. ماذا دار في الاجتماع السري بين الموساد ومبعوث ترامب قبل مفاوضات إيران؟ وزير الدفاع يبلغ الحكومة الهولندية: يجب وضع حد نهائي لإرهاب مليشيا الحوثي الذي لم ينجُ منه أحد صرخات صور الذكاء الاصطناعي.. هل كانت تسلية عابرة ام وراءها هدف سندفعه؟ تفاصيل الاتفاق السري بين عمالقة التكنولوجيا جوجل مع سامسونج اتفاق تجاري منتظر بين واشنطن وبكين يفقد الذهب بريقه .. لماذا يخشى ريال مدريد من حكم كلاسيكو الكأس؟ إحصائية مفزعة.. طموح جديد يسعى لتحقيقة كرستيانو رونالدو في السعودية تعرف على أفضل خمسة أطعمة تساعد على إنقاص الوزن صندوق النقد الدولي يصدر قرارات جديدة بشأن أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاماً
أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري للسفيرة الهولندية لدى اليمن جانيت سيبين أن نار المليشيات الحوثية قد طالت الجميع، مشدداً على ضرورة وضع حد نهائي لإرهابها الذي لم ينجُ منه أحد، في إشارة إلى تصاعد الهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بالسفيرة الهولندية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما في ظل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية الدولية، واستهدافها المتكرر للموانئ والمنشآت النفطية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية.
وأشار الفريق الداعري إلى أن المليشيات الحوثية تنفذ أجندات النظام الإيراني وتتلقى توجيهاتها من طهران، في مساعٍ ممنهجة لزعزعة أمن المنطقة، مؤكداً أن مواجهة هذه التهديدات تستلزم دعماً حقيقياً لقدرات القوات المسلحة اليمنية.
وشدد على أهمية تمكين المؤسسة العسكرية من القيام بواجبها في استعادة مؤسسات الدولة وتأمين الملاحة البحرية وفرض الأمن في جميع أنحاء البلاد.
حضر اللقاء مدير العلاقات بعدن العميد الركن محمد رشاد، والمستشارة السياسية في السفارة الهولندية ياسمين الناظري.