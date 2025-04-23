لماذا يخشى ريال مدريد من حكم كلاسيكو الكأس؟ إحصائية مفزعة..

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يدور جدل في إسبانيا بسبب حكم نهائي كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة (Photo by FADEL SENNA / AFP)
قبل أيام من انطلاق مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، تصاعدت موجة جدل في الإعلام الإسباني عقب إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم ريكاردو دي بورجس لإدارة اللقاء المرتقب.
اعتراضات من الإعلام المدريدي
قناة ريال مدريد الرسمية نشرت تقريرًا مفصلًا أبدت فيه اعتراضها على تعيين الحكم، مستندة إلى مواقف تحكيمية سابقة أثارت الجدل في مواجهات الكلاسيكو، من بينها:
تدخل عنيف من ليفاندوفسكي على كارفاخال دون تدخل تحكيمي
تدخل من جافي على سيبايوس لم يُحتسب فيه خطأ
إلغاء هدف لماركو أسينسيو بداعي التسلل، اعتبرته القناة قرارًا خاطئًا
عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فاران بعد شد واضح من راكيتيتش
أرقام مثيرة للانقسام
التقرير تضمن أيضًا إحصائيات تفصيلية عن نتائج الفريقين تحت إدارة دي بورجس:
فاز برشلونة بنسبة 91% من المباريات التي أدارها الحكم
بينما فاز ريال مدريد بنسبة 60% فقط في مبارياته تحت قيادته
هذه الأرقام كانت كافية لإشعال موجة من الانتقادات والشكوك، خاصة من جانب الإعلام المدريدي.
الكلاسيكو يشتعل خارج الملعب
الجدل التحكيمي جاء ليزيد من سخونة الأجواء قبل المواجهة الكبرى، وسط توقعات بأن يطغى التوتر على الأجواء داخل الملعب وخارجه. ومع تصاعد التراشق الإعلامي، يبدو أن الكلاسيكو بدأ فعليًا قبل صافرة البداية