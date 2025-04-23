نفاد الوقود يخرج محطة الرئيس في عدن عن الخدمة ومؤسسة الكهرباء تناشد الرئاسي والحكومة ''بيان''

الأربعاء 23 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن توقف محطة الرئيس بترومسيلة امس الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً، نتيجة نفاد كميات وقود النفط الخام المشغلة للمحطة. وقالت أن هذا التوقف خارج عن إرادتها.

وناشدت المؤسسة العامة للكهرباء مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود، بما يضمن إعادة تشغيل محطات التوليد وإعادتها للخدمة.

وقالت في بيان وصل مأرب برس، أن قيادة المؤسسة بالتنسيق مع شركة بترومسيلة عملت خلال الأيام الماضية على بذل جهود مضاعفة لتأمين استمرار عمل المحطة وتشغيلها بالحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية، إلا أن عدم تدفق الوقود بشكل منتظم من منشأة صافر النفطية حال دون استمرار التشغيل.

ووضحت أن ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة يعود إلى الانخفاض الكبير في كميات الوقود المتوفرة، سواء من الديزل أو المازوت أو النفط الخام، الأمر الذي ادى لتوقف عدد من المحطات الى جانب خفض انتاج ما تبقى من محطات اخرى في العاصمة عدن.