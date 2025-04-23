ترامب يضع المليشيا الحوثية أمام خيار واحد لإيقاف العمليات العسكرية ضدهم

الأربعاء 23 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 1048

كشف الرئيس الأمريكي الأمريكي " دونالد ترامب" استمرار عملياته العسكرية ضد الحوثيين حتى إنهاء تهديداتهم للملاحة الدولية.

وأضاف أن بلاده تنفذ ضربات واسعة النطاق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مؤكداً استمرار الهجمات حتى يتراجع الحوثيون عن تهديد القوات الأمريكية وخطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وقال إن الهجمات شملت قادة حوثيين ومعدات ومنشآت للقيادة والتحكم ومخازن للذخيرة.

تزامن ذلك مع إعلان القيادة المركزية مواصلة حاملة طائراتها "هاري ترومان" عملياتها على مدار الساعة ضد الحوثيين، بعد إعلانهم شن هجوم على حاملتي طائرات أمريكيتين بالبحر الأحمر وبحر العرب.

وأعلن الحوثيون مجددا عن تنفيذ عمليتينِ عسكريتينِ، استهدفت من خلالهما حاملتيِ الطائراتِ الأمريكيتينِ "ترومان" و"فينسون" والقطعَ الحربيةَ التابعةَ لهما.

كما أكد المتحدث العسكري للحوثين، يحي سريع، إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 في أجواء محافظة حجة.

موضحا أن الدفاعات الجوية لجماعته أسقطت الطائرة الأمريكية بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنعِ وهي السابعة خلال أبريل الجاري، حد تعبيره..

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي أن الولايات المتحدة شنت نحو ألف غارة جوية على اليمن منذ 15 مارس الماضي، متهمة واشنطن باستهداف مناطق مدنية وأساسية في البلاد.

ووفقاً للحوثيين، أسفرت هذه الغارات عن مقتل 217 مدنياً وإصابة 436 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجماعة.