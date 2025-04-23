السعودية والهند تعلنان موقفا موحداً بخصوص الازمة اليمنية

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بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في العاصمة السعودية الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما ينسجم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما شدد الطرفان على أهمية إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، مجددين تأييدهما للمبادرات الأممية والدولية التي تسعى إلى إنهاء الصراع من خلال الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية.
وأكد الجانبان خلال المباحثات تطابق رؤاهما بشأن أهمية دعم الأمن البحري، وضرورة العمل المشترك لضمان استقرار حركة التجارة الدولية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها الممرات الحيوية في المنطقة.
وأشاد رئيس الوزراء الهندي بجهود المملكة العربية السعودية ومساعيها المستمرة لتعزيز الوفاق الوطني في اليمن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق اليمنية دون تمييز، فيما نوهت القيادة السعودية بالدور الإنساني الذي تلعبه جمهورية الهند، ومساهمتها في دعم الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية المتفاقمة