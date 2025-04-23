ترامب يضع المليشيا الحوثية أمام خيار واحد لإيقاف العمليات العسكرية ضدهم السعودية والهند تعلنان موقفا موحداً بخصوص الازمة اليمنية الأردن تقرر حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها السعودية تمنع المقيمين من دخول مكة وتحدد 3 فئات فقط مسموح لهم ذلك عباس يهاجم حماس بشدة ويطلب منها تسليم السلاح لبنان تستدعي سفير إيران بسبب تصريح والأخير يراوغ عاجل: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اسطنبول التركية تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في الضالع بحق مدان بجريمة قتل عمد اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين يفقد الذهب بريقه الاحتلال يشن حملة دهم واسعة ويعتقل أسيرة محررة ويجرف أراضي
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الاربعاء، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلا لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.
وأعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها.
وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وأعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانا، حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما أنه يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.
من جانبه قال نائب بالبرلمان الأردني عن جبهة العمل الإسلامي موسى الوحش للتلفزيون العربي ان منهج الجماعة سلمي ولم يتغير ومن يشذ عنه ليس له مكان بها، ولم تصدر أي أحكام قضائية بشأن قضية الأسلحة التي أثيرت.