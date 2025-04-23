عباس يهاجم حماس بشدة ويطلب منها تسليم السلاح

الأربعاء 23 إبريل-نيسان 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هجوماً لاذعاً على حركة حماس، متهماً إياها بالتسبب في "نكبة جديدة للشعب الفلسطيني"، ووصف ما يحدث بـ"الخسائر التكتيكية" التي قال ان حماس تتذرع بها.

وفي تصريحات حادة، دعا عباس حركة حماس إلى تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، متسائلاً: "ما حاجتكم به؟ سلموا الرهائن وسدوا ذرائع الاحتلال".

وقال أنه على الحركة أن تتحول إلى حزب سياسي يعمل ضمن إطار قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، مطالباً الحركة بتسليم الحكم والسلطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، حد قوله.