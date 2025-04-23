عاجل: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اسطنبول التركية

الأربعاء 23 إبريل-نيسان 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية (آفاد) ظهر اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6.02 درجة ضرب محيط مدينة اسطنبول في تركيا.

ووقع الزلزال قبالة سواحل سيليفري في بحر مرمرة.

وشعر بالهزات في عدد من مناطق إسطنبول، ولم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا أو أضرار.

وقال الرئيس التركي أردوغان: نتابع التطورات بشأن الزلزال في اسطنبول من كثب ونتمنى السلامة لمواطنينا.

كما اعلنت "آفاد" التركية عن وقوع هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.4 درجات قبالة سواحل بويوك تَشَكْمَجَة شمال إسطنبول عند الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي.

واعلن والي مدينة إسطنبول إصابة 151 شخصا جراء القفز من مرتفعات بسبب الذعر من الزلزال.. مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح.