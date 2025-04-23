تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في الضالع بحق مدان بجريمة قتل عمد

الأربعاء 23 إبريل-نيسان 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

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نفذت السلطات في محافظة الضالع، وسط اليمن، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حكم الإعدام بحق شخص أُدين بقتل مواطن عمدًا، وذلك رمياً بالرصاص حتى الموت.

وبحسب ما ذكره إعلام النيابة العامة، فقد جرى تنفيذ الحكم في ساحة السجن المركزي بمنطقة سناح، بحق المدان "عبدالله علي عوض الحداد"، بعد ثبوت إدانته بقتل المجني عليه "عادل صالح فاضل المنتصر" عمداً.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام تم بناءً على قرار صادر من محكمة قعطبة الابتدائية، وأيدته كل من محكمة استئناف الضالع والمحكمة العليا للجمهورية، وتمت المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي.