اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين يفقد الذهب بريقه

الأربعاء 23 إبريل-نيسان 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تهديداته بإقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول، وأبدى تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين، ما أثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

المعدن الأصفر نزل في المعاملات الفورية 0.7% بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش إلى 3357.11 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة 1.5% إلى 3366.80 دولار.

كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" كلفن وونج قال، إن التلميح إلى مفاوضات بين أمريكا والصين وتراجع ترامب عن تهديده بإقالة باول تسببا في هبوط أسعار الذهب.

الأسهم الأمريكية والدولار عادت للارتفاع بعد تراجع ترامب أمس الثلاثاء عن تهديداته بإقالة باول بعد أيام من تكثيف الانتقادات لرئيس البنك المركزي لعدم خفضه أسعار الفائدة، وتجعل قوة الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ترمب عبر أيضا عن تفاؤله بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين قد يؤدي إلى خفض "كبير" للرسوم الجمركية على السلع الصينية، ملمحا إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون "قريبا على الإطلاق" من معدلات الرسوم الجمركية الحالية.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال إنه يعتقد أن التوتر التجاري بين أمريكا والصين سينحسر، لكن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون "مضنية".

رئيس الفيدرالي في مينيسوتا نيل كاشكاري قال، "من السابق لأوانه معرفة مدى الحاجة إلى تعديل تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بسبب الرسوم الجمركية وتأثيرها المتوقع على التضخم والاقتصاد"

سجل الذهب الذي يعتبر وسيلة للتحوط في حالة الضبابية العالمية والتضخم، سجل أمس الثلاثاء مستوى قياسيا مرتفعا جديدا هو الـ 28 هذا العام، إذ صعد إلى 3500 دولار للمرة الأولى، وقال جيه.بي مورجان إنه يتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأوقية العام المقبل.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 32.67 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 956.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 933.72 دولار