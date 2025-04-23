إنهيار وخسائر غير مسبوقة لدول عربية بسبب تضررها من رسوم ترامب الجمركية

الأربعاء 23 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تضررت الدول العربية بشكل كبير من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما انعكس سلبا على صادراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

وحسب منظمة "الإسكوا" فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%. أما الدول العربية الأكثر تضررا:

الإمارات العربية المتحدة: تأثرت بشكل كبير بسبب اعتمادها على سوق إعادة التصدير، حيث بلغت خسائرها التصديرية نحو 10 مليارات دولار.

البحرين: تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية في تصدير الألمنيوم والكيماويات.

الأردن: تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، ما يجعلها من بين الدول الأكثر عرضة للتأثر.

دول أخرى متأثرة: تشمل مصر، لبنان، المغرب، وتونس.

التحول في العلاقات التجارية: تنوع الاقتصاد المعتمد على التصدير أصبح مهددا بسبب الإجراءات الحمائية.

تضاعفت الصادرات غير النفطية خلال الفترة بين 2013 و2024. تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية.

تأثير محتمل على اتفاقات اجتماعية وإنمائية في الدول المصدرة.

التأثيرات المالية: انخفاض في أسعار النفط والمواد الخام.

خسائر مالية متوقعة للدول المتوسطة الدخل تُقدّر بـ114 مليار دولار حتى عام 2025