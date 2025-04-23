السعودية تعلن إعدام مواطنين في مكة المكرمة وتكشف الأسباب

الأربعاء 23 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين في منطقة مكة المكرمة، عقب ثبوت إدانتهما بترويج الحشيش المخدر.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس": "أقدم كل من راكان بن عبدالعزيز بن ناصر الدوسري وماجد بن أحمد بن رده العتيبي (سعوديي الجنسية) على ترويج الحشيش المخدر".

وأضافت أنه "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة".

وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه "صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين يوم الثلاثاء الموافق 24 / 10 / 1446هـ الموافق 22 / 4 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة".

وشدد البيان على "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم".

وحذرت وزارة الداخلية السعودية في ختام بيانها "كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، حسب تعبيرها