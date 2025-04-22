مقتل شاب يمني خلال قيامه بموقف بطولي لإنقاذ المتجر الذي يعمل فيه بولاية تينيسي الأمريكية

الثلاثاء 22 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكدت حسابات يمنيين مغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل مغترب يمني يحمل الجنسية الأمريكية برصاص مسلح، في إحدى الولايات الأمريكية، في رابع حادثة من نوعها منذ مطلع العام الجاري.

وقال عدد من المغتربين في منشورات لهم على "فيسبوك"، إن اليمني الأمريكي (سفيان أحمد حزام الخضر)، قُتل إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء محاولته منع عملية سرقة في المتجر الذي يعمل فيه في شارع ميسيسيبي بوليفارد، بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب بيان رسمي صادر عن إدارة شرطة المدينة.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن كاميرات المراقبة داخل المتجر وثّقت لحظة وقوع الجريمة، حيث ظهر المشتبه به وهو يغادر المكان حاملاً بضائع لم يدفع ثمنها، وعندما حاول سفيان منعه، اندلع شجار بين الطرفين، أطلق خلاله المشتبه به عدة طلقات نارية أصابت الضحية وأودت بحياته.

وتُعد هذه "لجريمة الرابعة بحق المغتربين اليمنيين بأمريكا منذ مطلع العام 2025،.