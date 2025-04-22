الحوثيون يتجاهلون ضربات حساسة إستهدفت مقاتليهم بشكل جماعي .. تفاصيل الضربات المنسية في الاعلام الحوثي .. عاجل

الثلاثاء 22 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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تجاهلت المليشيا الحوثية اليوم الثلاثاء الضربات الأمريكية على مواقعها وثكناتها بمحافظة تعز، دون اي حديث عنها في وسائلها الإعلامية.

وقالت مصادر عسكرية لموقع مأرب برس ان تجاهل المليشيا يكشف عن استهداف مباشر لتجمعات بشرية من مقاتليهم في الخطوط الامامية تعمل المليشيا على الدفع بهم الى مواقع الشرعية، او استهداف مخازن حساسة للأسلحة.

وأضاف المصدر انهم رصدوا عدة غارات اصابت المئات من مقاتليهم في ضربات وقعت في محافظة مأرب والجوف خلال الأسابيع الماضية وتم تجاهل تلك الضربات جملة وتفصيلا من قبل الإعلام الحوثي،

خوفا من ردة فعل مقاتليهم ورفضهم التحرك للجبهات مستقبلا.

حيث شنت مقاتلات أمريكية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الطيران الأمريكي شن غارات على مواقع للحوثيين في جبل البرقة المطل على مديرية مقبنة، غرب تعز.

وقالت مصادر أخرى ان المقاتلات الأمريكية نفذت عددا من الغارات الجوية على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي بالقرب من مصنع إسمنت البرح غربي تعز.

وقال مصدر عسكري إن الطيران الأمريكي شن غارتين متتاليتين على منطقة الكمب بالقرب من مصنع إسمنت البرح.

وأكد المصدر أن القصف تركز على منصة إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة للمليشيا.

كما أشار المصدر إلى أن الانفجارات -عقب الغارات- توالت، وهو ما يؤكد وجود أسلحة وذخائر للمليشيا في المكان.