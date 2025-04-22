جامعة إقليم سبأ تُدشّن المؤتمر العلمي الثاني لطلبة الجامعة لتنمية الابداع الطلابي

الثلاثاء 22 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دشنت جامعة إقليم سبأ اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لطلبة الجامعة، الذي تنظمه الإدارة العامة للأنشطة ورعاية الشباب التابعة لنيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب تحت شعار "نحو رؤية علمية لتنمية الإبداع الطلابي" برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد القدسي وبحضور أمين عام الجامعة الدكتور عثمان العرادة، ورئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور عبدالعزيز الشدادي وعمداء الكليات وأكاديميين وباحثين وجمع من الطلاب والطالبات.

ويهدف المؤتمر الذي ينعقد على مدى 3 أيام إلى تحفيز الإبداع الطلابي، ودعم البحث العلمي التطبيقي والإنساني، فضلاً عن تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل علمي واعد، تظاهرة علمية لتبادل الخبرات بين الطلاب والأكاديميين، وإبراز المشاريع البحثية التخرجية للطلاب التي تُلامس قضايا التنمية المحلية والوطنية.

وتناقش الجلسات الحوارية للمؤتمر 23 بحثاً علمياً في محوري العلوم التطبيقية والعلوم الانسانية، مناقشة علمية تستهدف ترسيخ قيم البحث البحثي ونشر ثقافتة والنتائج التي توصلت اليها الابحاث او التوصيات وكيفية استفادة الجهات المختصة في الجامعة او السلطة المحلية والحكومية منها.

وخلال التدشين أكّد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال في كلمته، أن هذا المؤتمر يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز مشاركة الطلاب في صياغة الرؤى الأكاديمية واتخاذ القرارات التنموية داخل الجامعة والسلطة المحلية.

مشيرا إلى أن هذا الحدث العلمي يعتبر منصة حوارية وفكرية لإبراز صوت الطلبة وتفعيل درهم في تطوير العملية التعليمية، وصياغة مستقبلهم الأكاديمي، وذلك في إطار أهداف ورسالة الجامعة الساعية إلى ترسيخ قيم العمل المؤسسي والتعاون بين الطلاب والأكاديميين، و مساحة حقيقية للطلاب والطالبات تمكنهم من عرض أفكارهم الإبداعية والمبادرات الشبابية، بما يسهم في تطوير البيئة الجامعية وخدمة المجتمع ونهضة الوطن.

من جانبه أشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري في كلمته، بالإنجازات التي حققتها الجامعة خلال سنوات معدودة.. مشيرا إلى الدور المعول على الجامعة في إحداث تحول بالمحافظة والمحافظات المجاورة على كافة الصعد التعليمية والإدارية والتنموية، سواء من خلال وظيفتيها التعليمية والتأهيلية لأبناء المحافظة بتخصصات تخدم أغراض التنمية واحتياجات المجتمع، وتساهم في نهضة الوطن، أو من خلال تكريس وظيفتها البحثية في اغراض خدمة المجتمع والتنمية وإيجاد حلول لكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمع.

وأشار الباكري إلى أهمية هذه التظاهرة العلمية والبحوث التي تناقش فيها والمواضيع التي تطرقت إليها خاصة ما يتعلق بالمشكلات التي يواجهها قطاع التعليم بالمحافظة وغيرها، والتي ستكون توصياتها ومخرجات المؤتمر في اهتمامات قيادة السلطة المحلية للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات وصناعة البرامج التي تخدم أغراض التنمية والتطوير المؤسسي وحل الاشكاليات والتحديات.

وأكد الباكري استمرار دعم قيادة السلطة المحلية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، للجامعة للقيام برسالتها السامية وأدوارها الوظيفية الهامة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع والتنمية المنشودة للمحافظة، ونهضة الوطن.