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الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات صارمة بحق أي وافد انتهت صلاحية تأشيرة دخوله

الثلاثاء 22 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل، بحق أي وافد يتأخر عن مغادرة المملكة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وأشارت الوزارة، عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للإقامة في البلاد.

ودعت وزارة الداخلية جميع الوافدين إلى التقيد بالأنظمة، ومغادرة المملكة قبل انتهاء تأشيراتهم، لتفادي العقوبات.

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