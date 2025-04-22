الدولار يقترب من 2500.. أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 22/04/2025
أسعار الصرف في عدن:
شراء الدولار 2484
بيع الدولار 2490
شراء السعودي 652
بيع السعودي 654
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30