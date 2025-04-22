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الدولار يقترب من 2500.. أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

الثلاثاء 22 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 22/04/2025

أسعار الصرف في عدن:

شراء الدولار             2484

بيع الدولار                 2490

شراء السعودي             652

بيع السعودي               654

الأسعار في صنعاء: 

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                      536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي             140.30

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