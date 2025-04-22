آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء 22 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقش لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، بفريق الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي، سبل تقديم الدعم الفني وتعزيز مجالات التعاون، في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي في اليمن.

وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش اجتماعات الربيع، استعراض الاحتياجات الملحة لتحديث الإطار التشريعي المالي، وبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات المالية وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

وأعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن استعدادهم لدعم هذه الجهود، مشيرين إلى نية الصندوق تنظيم ورشة عمل موسعة، يشارك فيها كل من البنك المركزي اليمني، ووحدة جمع المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف توفير تدريب متخصص وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي