اجتماع في الرياض حضره السفير السعودي آل جابر مع قيادات ومكونات سياسية يمنية

الثلاثاء 22 إبريل-نيسان 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على أهمية دعم كل جهود الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

واجتمعت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، امس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، لبحث الجهود السعودية المتواصلة لدعم مسار السلام وتثبيت الاستقرار في اليمن.

وكتب آل جابر على منصة إكس: "استمراراً لدعم المملكة لجهود السلام والمصالحة الوطنية الشاملة، وتثبيت الاستقرار في اليمن، التقيت اليوم مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، وقيادات المكونات والاحزاب السياسية في الهيئة''.

من جانبه كتب عبدالملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور، عن اللقاء قائلا: ''لقاء رئاسة هيئة التشاور والمصالحة وقيادات المكونات والأحزاب السياسية في الهيئة اليوم في الرياض مع سعادة الأخ السفير محمد بن سعيد ال جابر سفير المملكة العربية السعودية يؤكد مجددا على حرص المملكة وقيادتها على تحقيق المصالحة في اليمن وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية ، والشراكة الأخوية الإستراتيجية بين المملكة واليمن من أجل الوصول لتحقيق هذه الأهداف النبيلة".