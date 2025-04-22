اجتماع في الرياض حضره السفير السعودي آل جابر مع قيادات ومكونات سياسية يمنية ترامب يقلب النظام الجيوسياسي الدولي بأول 100 يوم من رئاسته اليمن تفاوض النقد الدولي للحصول على قرض وتقدم ''رؤية خمسية'' إعادة تموضع لإيران واستراتيجية جديدة لا تتخلى فيها عن الحوثيين على وقع الضربات الأمريكية المستمرة أول دولة عربية تعلن تنكيس أعلامه لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة البابا فرنسيس فضيحة جديدة.. وزير الدفاع الأمريكي يناقش خططًا عسكرية عن اليمن مع معارفه عبر سيجنال بطاريات أرخص وأسرع وأخف وزناً.. شركة صينية تكشف التفاصيل المذهلة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة قد يمتد لسنوات حاملة طائرات بريطانية تقود قوة هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادي الروبل الروسي يفاجئ الأسواق في العالم ويتفوق على الدولار
أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على أهمية دعم كل جهود الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.
واجتمعت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، امس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، لبحث الجهود السعودية المتواصلة لدعم مسار السلام وتثبيت الاستقرار في اليمن.
وكتب آل جابر على منصة إكس: "استمراراً لدعم المملكة لجهود السلام والمصالحة الوطنية الشاملة، وتثبيت الاستقرار في اليمن، التقيت اليوم مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، وقيادات المكونات والاحزاب السياسية في الهيئة''.
من جانبه كتب عبدالملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور، عن اللقاء قائلا: ''لقاء رئاسة هيئة التشاور والمصالحة وقيادات المكونات والأحزاب السياسية في الهيئة اليوم في الرياض مع سعادة الأخ السفير محمد بن سعيد ال جابر سفير المملكة العربية السعودية يؤكد مجددا على حرص المملكة وقيادتها على تحقيق المصالحة في اليمن وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية ، والشراكة الأخوية الإستراتيجية بين المملكة واليمن من أجل الوصول لتحقيق هذه الأهداف النبيلة".