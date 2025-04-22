أول دولة عربية تعلن تنكيس أعلامه لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة البابا فرنسيس

الثلاثاء 22 إبريل-نيسان 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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قرر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم حدادا على وفاة البابا فرنسيس.

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن هذه الخطوة تأتي أيضا لمشاركة الأخوة المسيحيين في الأردن والعالم أحزانهم بهذا المصاب الجلل.

وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للأخوة المسيحيين، مستذكرا جهود الفقيد الكبير وإسهاماته من أجل السلام والوئام في العالم.

كما أرسل الملك الأردني عبدالله الثاني رسالة إلى نيافة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، في حاضرة الفاتيكان رسالة عبر فيها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس.

ونوه الملك الأردني بأن البابا فرنسيس كرس حياته للعدل والسعي لتحقيق السلام، وعمل بتواضع ومحبة لصالح البشرية جمعاء، وسيبقى إرثه محفورا في قلوب الملايين حول العالم.

وصباح أمس الاثنين، أعلن الكاردينال كيفن فاريل وفاة البابا رقم 266 في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية حيث توفي البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 في الساعة 07:35.