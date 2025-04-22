تصعيد أميركي واسع.. 23 غارة جوية جديدة تطال مواقع استراتيجية للحوثيين في 3 محافظات

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كثّفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، حيث شنت مقاتلاتها سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في ثلاث محافظات يمنية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وشملت الضربات مواقع في مديرية الحصن جنوب شرق صنعاء، ومعسكرات في مديرية سنحان، إضافة إلى مستودعات أسلحة في جبل نقم، ما أدى إلى اهتزاز العاصمة اليمنية بانفجارات عنيفة سُمعت على نطاق واسع.
وفي مأرب، طالت الغارات مناطق في مديرية مجزر ومديرية العبدية، وسط استمرار الضربات على مواقع الحوثيين في الجنوب.
كما سُجلت غارات أخرى على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، حيث استُهدفت منصات إطلاق صواريخ وتحصينات عسكرية.
الليلة الماضية، نفذت الطائرات الأميركية أربع غارات استهدفت مخزناً للأسلحة في منطقة الغويرق غرب التحيتا، وذلك ضمن حملة موسعة يُقدر عدد ضرباتها منذ منتصف مارس الماضي بنحو ألف غارة، وفق إحصاءات أعلنتها جماعة الحوثي.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن هذه العمليات العسكرية تأتي في سياق جهود حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، بعد سلسلة هجمات حوثية استهدفت سفناً تجارية قالت الجماعة إنها كانت في طريقها إلى إسرائيل.