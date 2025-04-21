طارق صالح يطلع على جاهزية محور تعز

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية، طارق صالح، اليوم الأحد، على مستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لمنتسبي محور تعز.

وخلال اتصال هاتفي مع قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، استعرض الأخير الأوضاع الميدانية في جبهات المحافظة، كما أثنى على الأداء الاحترافي لوحدات المقاومة الوطنية في تنفيذ المشروع التكتيكي النوعي "الهجوم من الحركة على الأرض"، مؤكداً أن النجاح يعكس تطوراً كبيراً في التدريب والتخطيط العملياتي.

وأعرب فاضل عن تقديره للجاهزية والكفاءة التي أظهرتها القوات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يبرز التزام المقاومة الوطنية بتعزيز قدراتها العسكرية استعداداً للمعركة الفاصلة