طارق صالح يطلع على جاهزية محور تعز مليشيا الحوثي تسطو على منزل مسؤول حكومي سابق وتطرد عائلته من داخله منظمة دولية تكشف عن وصول 9 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال شهر ماذا قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تعزيته بوفاة بابا الفاتيكان؟ أسماء لم تكن في الحسبان.. ريال مدريد يحسم 3 صفقات غدا الكشف عن هدية غير متوقعة لكريستيانو رونالدو في السعودية السعودية تعلن : مستعدون لإستضافة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبا مواجهات ساخنة في صراع التأهل لدوري الأبطال بالدوري الإنكليزي وليفربول ينتظر التتويج نتنياهو يتوعد الحوثيين.. ردنا الصارم عليكم آت .. عاجل وزارة الاوقاف تطلق تحذيرا شديد اللهجة بخصوص تفويج أي شخص دون تصريح رسمي أو تأشيرة حج
سطت مليشيا الحوثي الإرهابية على منزل مسؤول سابق بالحكومة الشرعية، في العاصمة صنعاء، وطردت عائلته من داخله، ضمن حملاتها الانتقامية ضد المسؤولين الموالين للحكومة الشرعية.
وقالت مصادر حقوقية، إن مليشيا الحوثي قامت أمس السبت، عبر ما يُسمى بـ "الحارس القضائي"، بالسطو على منزل محافظ تعز السابق، أمين محمود، في العاصمة صنعاء وطردت شقيقته من داخله.
وأضافت المصادر أن شقيقة محافظ تعز السابق تسكن في المنزل منذ عدة سنوات، غير أن المليشيا استخدمت وثيقة الملكية كذريعة للعقوبة ذات طابع الانتقام السياسي.
وخلال السنوات الماضية، صادرت مليشيا الحوثي الإرهابية مئات المنازل والعقارات لمسؤولين مدنيين وعسكريين على ذمة مواقفهم الرافضة للانقلاب ووقوفهم إلى جانب الحكومة الشرعية