مليشيا الحوثي تسطو على منزل مسؤول حكومي سابق وتطرد عائلته من داخله

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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سطت مليشيا الحوثي الإرهابية على منزل مسؤول سابق بالحكومة الشرعية، في العاصمة صنعاء، وطردت عائلته من داخله، ضمن حملاتها الانتقامية ضد المسؤولين الموالين للحكومة الشرعية.

وقالت مصادر حقوقية، إن مليشيا الحوثي قامت أمس السبت، عبر ما يُسمى بـ "الحارس القضائي"، بالسطو على منزل محافظ تعز السابق، أمين محمود، في العاصمة صنعاء وطردت شقيقته من داخله.

وأضافت المصادر أن شقيقة محافظ تعز السابق تسكن في المنزل منذ عدة سنوات، غير أن المليشيا استخدمت وثيقة الملكية كذريعة للعقوبة ذات طابع الانتقام السياسي.

وخلال السنوات الماضية، صادرت مليشيا الحوثي الإرهابية مئات المنازل والعقارات لمسؤولين مدنيين وعسكريين على ذمة مواقفهم الرافضة للانقلاب ووقوفهم إلى جانب الحكومة الشرعية