منظمة دولية تكشف عن وصول 9 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال شهر

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كشفت المنظمة الدولية للهجرة بأن ما يقارب تسعة آلاف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن في شهر مارس الماضي.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر يوم الأحد أن نظام تتبع الهجرة التابع لها وثّق دخول 8,860 مهاجراً خلال مارس، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 31% مقارنة بالشهر الذي سبقه، والذي شهد وصول 12,906 مهاجراً.
وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من الواصلين هم من الإثيوبيين بنسبة 95%، بينما شكل الصوماليون النسبة المتبقية.
وبيّن التقرير أن 74% من هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى سواحل ذو باب في محافظة تعز على الساحل الغربي لليمن قادمين من جيبوتي، في حين وصل 26% منهم إلى سواحل محافظة شبوة قادمين من الصومال.
وأشار إلى أن الذكور شكلوا 58% من إجمالي عدد المهاجرين الوافدين، مقابل 23% من النساء و19% من الأطفال.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 37,166 مهاجراً