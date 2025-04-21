ماذا قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تعزيته بوفاة بابا الفاتيكان؟

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بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي اليوم الاثنين برقية عزاء ومواساة الى امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال كيفن جوزيف فاريل بوفاة رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة الى حاضرة الفاتيكان، وكافة المسيحيين واتباع الكنيسة الكاثوليكية بوفاة الحبر الاعظم، مؤكدا ان العالم خسر برحيله رمزا للتسامح والمحبة، والتعايش بين جميع الشعوب، والاديان.
واشاد العليمي بحكمة البابا، ومواقفه الانسانية الشجاعة الى جانب القضايا العادلة، والتزامه الراسخ بدعم قيم التعايش، و الخير، ونبذ العنف، والتطرف، والعنصرية، واسهاماته المشهودة في تعزيز الحوار بين الحضارات، التي كان اخرها رسالته الصادقة، وتمنياته المخلصة للشعب اليمني بانهاء معاناته الانسانية، واستعادة الأمل، والامن والاستقرار، والسلام.