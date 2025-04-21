غدا الكشف عن هدية غير متوقعة لكريستيانو رونالدو في السعودية

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كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" أن يوم الثلاثاء سيشهد الإعلان عن نتائج عمل فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.
وكشف العصيمي أن إعلان نتائج مشروع التوثيق سيتعلق بعمر المسابقات وعدد النسخ وأوضح أن الفريق لن يعلن عن إحصائيات وسيترك الأمر للأندية بشأن احتساب بطولاتها.
وأضاف العصيمي أن بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) التي حققها فريق النصر في 2023 تم اعتمادها كبطولة رسمية في تاريخ النادي وهو ما يعني أن الأسطورة رونالدو حقق بذلك بطولة رسمية باسمه بقميص "العالمي" وهي هدية رائعة كان ينتظرها منذ فترة طويلة.
ويعتمد توثيق البطولات على تصويت الجمعية العمومية بجانب لجان أخرى من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي من أجل جمع البطولات واحتسابها بطريقة جيدة ومنها بطولات الدوري السعودي.
وصادق 63 ناديا على المصطلحات والتعريفات التي تضمنها التقرير النهائي التي سبق إرسالها إلى الأندية فيما أبدى ناد الشباب فقط عدم موافقته