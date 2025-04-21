السعودية تعلن : مستعدون لإستضافة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبا

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن المملكة ستكون مستعدة لاستضافة كأس العالم بمشاركة 64 فريقا في عام 2034 إذا وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على اقتراح مثير للجدل بتوسيع البطولة من 48 منتخبا.

واقترح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) رسميا إقامة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب بمشاركة 64 فريقا لكن بعض الاتحاد القارية الأخرى عارضت الفكرة.

وسيشارك 48 منتخبا في بطولة العام المقبل التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمسكيك ارتفاعا من 32 فريقا في 2022.

وصرح الفيصل لمجموعة محددة من الصحفيين على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بأن بلاده لن تمانع في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 2034.

وقال “نحن مستعدون، أو سنكون مستعدين إن شاء الله. إذا كان هذا قرار يتخذه الفيفا ويرى أنه قرار جيد للجميع، فسنكون سعداء للغاية بتنفيذه”.

وأشار إلى البنية التحتية المتاحة بالفعل للحجاج إذ وصل عدد المعتمرين في مكة خلال شهر رمضان هذا العام إلى أربعة ملايين شخص ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج إلى خمسة ملايين.

أعلن الفيفا رسميا في ديسمبر كانون الأول عن استضافة السعودية كأس العالم للرجال 2034 وهو عرض حظي بالإجماع وإن كان قد لاقى انتقادات لاذعة من منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان.

وتعهدت المملكة في ملف استضافة كأس العالم بتوفير 15 ملعبا جديدا أو تم تجديده بحلول عام 2032. ومن المتوقع إنجازها بمساعدة العمالة الوافدة.

وأكد الفيصل أن سلامة العمال تحظى بأولوية قصوى وأن المنظمين السعوديين يتواصلون بانتظام مع الفيفا والجارة قطر التي نظمت كأس العالم 2022 وأول دولة تستضيف البطولة في المنطقة للاستفادة من خبراتهم.

وأشار إلى أن وفاة عامل في موقع بناء ملعب أرامكو في الخُبر، التي وردت تقارير عن وفاته الشهر الماضي، حدثت بعد ملايين الساعات من العمل من دون أي مشاكل.

وقال الوزير “نأخذ كل حادث على محمل الجد، ونُجري تحقيقا، وننظر في أسباب الخطأ”.

وأضاف “للأسف، تحدث هذه الأمور في قطاع البناء”.

وأشار إلى أن السعودية جزء من منظمة العمل الدولية وأن قانون إصلاح العمل لعام 2021 ألغى نظام الكفالة الذي يربط العمال المهاجرين بصاحب عمل واحد ويمنعهم من المغادرة دون موافقة صاحب العمل