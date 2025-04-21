نتنياهو يتوعد الحوثيين.. ردنا الصارم عليكم آت .. عاجل

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أطلق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرات شديدة اللهجة على المحور الإيراني مؤكدًا أن الرد الإسرائيلي لن يقتصر على اليمن، بل سيمتد إلى لبنان وبقية الجبهات.

وقال نتنياهو: "هزمنا المحور الإيراني في عدة جبهات، ونعلم جيدًا من يجب أن نقاتلهم."

وخصّ الحوثيين بالذكر، مشيرًا إلى أنهم يتلقون "ضربات قوية" من الحلفاء الأميركيين، متوعدًا بأن يكون الرد الإسرائيلي عليهم "قاسيًا".

وقال:"الحوثيون تفاخروا بإطلاق مسيرة اسمها يافا وأقول لهم يافا ليست محتلة وردنا الصارم عليكم آت".