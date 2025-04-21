وزارة الاوقاف تطلق تحذيرا شديد اللهجة بخصوص تفويج أي شخص دون تصريح رسمي أو تأشيرة حج

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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جددت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، تحذيرها تفويج أي شخص دون تصريح رسمي أو تأشيرة حج.

واكدت الوزارة في تعميم موجه إلى المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج لموسم ١٤٤٦هـ، أن أي مخالفة لذلك سوف يترتب عليها إجراءات جزائية صارمة..مشيرة إلى فتوى هيئة كبار العلماء الصادرة بهذا الخصوص والتي أكدت أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق مع المصلحة المطلوبة شرعاً .

وأوضحت بأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.