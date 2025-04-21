توكل كرمان تعلن رفضها القاطع لأي تدخل عسكري خارجي في اليمن وتؤكد ان مهمة إسقاط الانقلاب هي مسؤولية اليمنيين وحدهم

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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جددت الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، ادانتها للغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.

وأكدت كرمان رفضها القاطع لأي تدخل عسكري خارجي في اليمن، تحت أي مبرر كان، معتبرة أن القصف الجوي للأراضي اليمنية لا يمكن تبريره.

وأوضحت أن مهمة “إسقاط الانقلاب واجتثاث الجائحة الحوثية” هي مسؤولية اليمنيين وحدهم.

وقالت إن من يرغب في دعم اليمنيين “فالطريق أمامه مفتوح، لكن دون قصف أو تدخل مباشر”، في إشارة إلى رفضها الكامل لأي تحرك عسكري خارجي يتجاوز إرادة الداخل اليمني.

وقالت كرمان -في منشور بصفحتها على فيسبوك- إن القصف الأميركي للأسواق والمنشآت المدنية، وآخرها استهداف سوق فروة في صنعاء وميناء رأس عيسى في الحديدة، يمثل “مجازر ضد الإنسانية وجرائم حرب مكتملة الأركان”.

وتأتي تصريحات كرمان في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، والتي طالت منشآت مدنية وأوقعت عشرات الضحايا، وسط جدل واسع حول شرعية تلك العمليات وتبعاتها الإنسانية والقانونية.