غارات أمريكية عنيفة تستهدف مواقع ومخازن مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة.. تفاصيل 18غارة.. عاجل

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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باغتت المقاتلات الأمريكية اليوم مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة غرب اليمن بسلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع وثكنات المليشيات.

ووفقاً للمصادر، فقد شنت المقاتلات الأمريكية 18 غارة استهدفت مخازن أسلحة تابع للمليشيات في منطقة الغويرق والفازة والمتينة بمديرية التحيتا، فيما استهدفت غارات أخرى تحصينات ومنصات صواريخ في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.

يأتي ذلك بعد ساعات من قيام الطائرات الأمريكية بتنفيذ ضربات مماثلة مساء الأحد، حيث استهدفت مواقع للحوثيين في جزيرة كمران بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها مديرية الجوبة جنوب مأرب.

وتواصل الولايات المتحدة تصعيد عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية رداً على استمرار هجماتها في البحر الأحمر والمناطق المجاورة.