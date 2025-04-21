5 مرشحين محتملين لخلافة بابا الفاتيكان

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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برزت أسماء 5 مرشحين محتملين لخلافة البابا فرنسيس، الذي رحل عن 88 عاما اليوم الإثنين، وفقاً لتحليلات نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

والمرشحين المحتملين هم:

- الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي (67 عاماً)

يعد المرشح الأوفر حظاً حالياً، حيث يتمتع بخبرة واسعة في قيادة مجمع تبشير الشعوب، ويعتبر من المناصرين لأجندة البابا فرنسيس الإصلاحية.

-الكاردينال بييترو بارولين (70 عاماً)

يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة كوزير خارجية الفاتيكان منذ 2013، ويوصف بأنه لاهوتي معتدل قادر على تحقيق الاستقرار مع الحفاظ على الإصلاحات.

- الكاردينال بيتر توركسون (76 عاماً)

شخصية بارزة في مجال العدالة الاجتماعية، وقد يشكل انتخابه حدثاً تاريخياً كأول بابا أفريقي منذ القرن الخامس.

- الكاردينال بيتر إردو (72 عاماً)

يمثل التيار المحافظ في الكنيسة، وهو خبير مرموق في القانون الكنسي ومن المدافعين عن العقائد التقليدية.

- الكاردينال أنجيلو سكولا (82 عاماً)

مرشح تقليدي كان من المنافسين الأقوياء في انتخابات 2013، لكن عمره قد يشكل عائقاً أمام اختياره.