5 مرشحين محتملين لخلافة بابا الفاتيكان

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برزت أسماء 5 مرشحين محتملين لخلافة البابا فرنسيس، الذي رحل عن 88 عاما اليوم الإثنين، وفقاً لتحليلات نشرتها وسائل إعلام أمريكية.
والمرشحين المحتملين هم:
- الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي (67 عاماً)
يعد المرشح الأوفر حظاً حالياً، حيث يتمتع بخبرة واسعة في قيادة مجمع تبشير الشعوب، ويعتبر من المناصرين لأجندة البابا فرنسيس الإصلاحية.
-الكاردينال بييترو بارولين (70 عاماً)
يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة كوزير خارجية الفاتيكان منذ 2013، ويوصف بأنه لاهوتي معتدل قادر على تحقيق الاستقرار مع الحفاظ على الإصلاحات.
- الكاردينال بيتر توركسون (76 عاماً)
شخصية بارزة في مجال العدالة الاجتماعية، وقد يشكل انتخابه حدثاً تاريخياً كأول بابا أفريقي منذ القرن الخامس.
- الكاردينال بيتر إردو (72 عاماً)
يمثل التيار المحافظ في الكنيسة، وهو خبير مرموق في القانون الكنسي ومن المدافعين عن العقائد التقليدية.
- الكاردينال أنجيلو سكولا (82 عاماً)
مرشح تقليدي كان من المنافسين الأقوياء في انتخابات 2013، لكن عمره قد يشكل عائقاً أمام اختياره.