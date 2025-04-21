ما ترتيب السعودية والإمارات في قائمة أضخم القوات الجوية بالعالم؟ وكم يمتلكان طائرات حربية؟

طارق صالح يطلع على جاهزية محور تعز مليشيا الحوثي تسطو على منزل مسؤول حكومي سابق وتطرد عائلته من داخله منظمة دولية تكشف عن وصول 9 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال شهر ماذا قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تعزيته بوفاة بابا الفاتيكان؟ أسماء لم تكن في الحسبان.. ريال مدريد يحسم 3 صفقات غدا الكشف عن هدية غير متوقعة لكريستيانو رونالدو في السعودية السعودية تعلن : مستعدون لإستضافة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبا مواجهات ساخنة في صراع التأهل لدوري الأبطال بالدوري الإنكليزي وليفربول ينتظر التتويج نتنياهو يتوعد الحوثيين.. ردنا الصارم عليكم آت .. عاجل وزارة الاوقاف تطلق تحذيرا شديد اللهجة بخصوص تفويج أي شخص دون تصريح رسمي أو تأشيرة حج
صُنفت القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 11 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وحلت في المرتبة الثانية عربيا بـ 917 طائرة حربية.
بينما جاءت القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وفي المرتبة الـ 4 عربيا بـ 577 طائرة حربية.