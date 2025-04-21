ما ترتيب السعودية والإمارات في قائمة أضخم القوات الجوية بالعالم؟ وكم يمتلكان طائرات حربية؟

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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صُنفت القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 11 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وحلت في المرتبة الثانية عربيا بـ 917 طائرة حربية.

بينما جاءت القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وفي المرتبة الـ 4 عربيا بـ 577 طائرة حربية.