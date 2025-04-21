آخر ظهور لبابا الفاتيكان فرنسيس وهذا ما قاله عن اليمن وغزة قبل ساعات من وفاته ''صورة''

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أعلنت الفاتيكان، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر يناهز 88 عامًا.
جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من ظهوره الذي طال انتظاره في ساحة القديس بطرس بمناسبة قداس عيد الفصح.
وفي بيان صدر عن الكاردينال كيفن فاريل عبر قناة الفاتيكان على تليغرام، قال “هذا الصباح في تمام الساعة 7:35 (0535 بتوقيت غرينتش)، عاد أسقف روما، البابا فرنسيس، إلى منزل الآب”.
يُذكر أن البابا فرنسيس، الذي كان أول بابا من أمريكا اللاتينية، قاد الكنيسة الكاثوليكية لسنوات عديدة، حيث تميّزت فترته بالعمل على إصلاحات داخل الكنيسة والدعوة إلى العدالة الاجتماعية والسلام العالمي.
وفي خطابه الأخير امس الأحد أشار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الى ملف اليمن في رسالته بمناسبة عيد الفصح، حيث أعرب عن قلقه العميق حيال استمرار الصراع في اليمن الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ودعا البابا فرانسيس، جميع الأطراف إلى البحث عن حلول عبر الحوار البنّاء لإنهاء معاناة الملايين واستعادة الأمل في بلد أنهكته الحرب.
أما بشأن غزة؛ فندد البابا فرنسيس خلال احتفالات عيد الفصح يوم الأحد، بالوضع الذي وصفه بالمأساوي والمخجل في القطاع.
وقال البابا في رسالته التي قرأها أحد معاونيه من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، “أدعو الأطراف المتحاربة إلى أن يوقفوا إطلاق النار ويطلقوا سراح الرهائن، ويقدّموا المساعدات للشعب الجائع والذي يتطلّع إلى مستقبل سلام”.