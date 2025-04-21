قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. لماذا هذا الإرتفاع؟

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الإثنين، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي محتمل بفعل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما عزّز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

و شهدت الأسواق صباح اليوم قفزة تاريخية في أسعار الذهب، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3400 دولار لأول مرة على الإطلاق، بارتفاع تجاوز 2%.

ووفقًا لبيانات التداول، فقد ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر يونيو في بورصة كومكس بنيويورك بمقدار 72.04 دولار، ليصل إلى 3400.44 دولارًا للأونصة عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش.