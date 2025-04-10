تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي بخصوص الشأن اليمني

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت المملكة العربية السعودية، الليلة الماضية، أن وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، سبل تكثيف التنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بما في ذلك الوضع في اليمن.

وقالت الخارجية السعودية في بيان على حسابها في منصة إكس، إن بن فرحان التقى روبيو، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، واستعرض معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأضافت: "ناقش الجانبان سبل تكثيف التنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة، والسودان، واليمن، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتبادل وجهات النظر حيالها، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والسلم الدوليين".

وخلا بيان الخارجية السعودية من التطرق إلى الحوثيين الذين يواصلون تهديداتهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، بالتزامن مع عملية أمريكية واسعة تستهدف قدراتهم العسكرية منذ منتصف مارس الماضي. وسط تقارير إعلامية عن حرص المملكة على المُضي في خارطة الطريق كمخرج لإنهاء الصراع في اليمن وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي.

في المقابل، ذكر بيان للخارجية الأمريكية أن روبيو أعرب خلال لقائه بنظيره السعودي، "عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية لتسهيل السلام بين روسيا وأوكرانيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي، والقضاء على تهديد الحوثيين للمنطقة، واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على مليشيا الحوثي في محاولة لإجبار الجماعة المدعومة من إيران على إنهاء هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر. في عملية هي الأكبر في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني