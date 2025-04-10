الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، العاصمة الإريترية أسمرا بزيارة رسمية "مفاجئة"، وفق إعلام محلي.

ونشر حساب مجلس السيادة السوداني عبر منصة "إكس" مقطع مصور للحظة وصول البرهان إلى مطار أسمرا الدولي، حيث كان في استقباله الرئيس أسياس أفورقي، وأعضاء البعثة السودانية لدى إرتيريا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للبرهان.

ومن المقرر أن يبحث البرهان مع أفورقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ولم تكشف الوكالة مزيدا من التفاصيل حول جدول أعمال الزيارة أو مدتها، فيما وصف إعلام سوداني بينه موقع "تاق برس" الزيارة، بأنها "مفاجئة" كونها لم تكن معلنة بوقت سابق.

يذكر أن مدير جهاز المخابرات العامة السودانية أحمد إبراهيم مفضل، يرافق البرهان في زيارته لإريتريا، وفق الوكالة السودانية.

وتأتي الزيارة مع نجاح الجيش السوداني بقيادة البرهان وبوتيرة متسارعة، خلال الأسابيع الماضية بتحقيق تقدم ميداني تسببت بتناقص مساحات سيطرة "قوات الدعم السريع" في ولايات السودان لصالح الجيش.

ومنذ أواخر مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش من السيطرة علي عدة منشآت حيوية في الخرطوم، بينها القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقرات أمنية وعسكرية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا