بعد تشييع نجله .. الشيخ منصور الحنق: يدعو قوات الشرعية بجميع فصائلها والمقاومة الى مشروع استعادة الجمهورية ودحر الانقلاب

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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شيّع في مدينة مأرب، جثمان الشهيد عبدالله منصور الحنق، نجل الشيخ منصور بن علي الحنق عضو مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء

وارتقى البطل عبدالله شهيداً يوم الثلاثاء الماضي، في جبهات غرب مأرب، أثناء أدائه واجبه الوطني في التصدي لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران

وكان في مقدمة المشيعين قيادات في الجيش والأمن ووكلاء المحافظات وعدد من القيادات السياسية والعسكرية والشخصيات الاجتماعيةوقيادات في المقاومة الشعبية من مختلف المحافظات، إضافة إلى حشود غفيرة من أبناء محافظة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية

وفي حديث للحاضرين، قال الشيخ الحنق: إن تضحيات اليمنيين ستتوج بالنصر والقضاء على تنظيم جماعة الحوثي المدعومة من إيران

كما دعا الحنق خلال تشييع ولده عبدالله دعا قوات الشرعية بجميع فصائلها والمقاومة والقبائل الى الالتفاف حول مشروع استعادة الجمهورية ودحر الانقلاب والقضاء على جماعة الحوثي الإرهابية

من جانبهم، عبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات الشهيد وأمثاله من الأبطال الميامين، مجددين العهد على مواصلة السير في درب النضال حتى استعادة الدولة اليمنية.

كما عبروا عن خالص العزاء للشيخ المناضل منصور بن علي الحنق، مشيدين بصموده الكبير ونضاله الطويل في مواجهة المشروع الحوثي منذ اللحظات الأولى للانقلاب، مؤكدين أن الشهيد عبدالله كان من أوائل الأبطال الذين واجهوا المليشيا الحوثية ببسالة نادرة، مترجماً قيم الفداء التي يحملها والده.