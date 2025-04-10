توكل كرمان تدعو لتقديم الدعم الكامل للجيش اليمني والمقاومة لاستعادة الدولة والتخلص من مليشيا الحوثي

الخميس 10 إبريل-نيسان 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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دعت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان،الى تقديم الدعم الكامل للجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

معتبرة ذلك هو الطريق الوحيد المقبول والمجدي لمساعدة اليمنيين في التخلص من الجائحة الحوثية والانقلاب الإرهابي.

وشددت كرمان على ضرورة إسقاط الانقلاب السلالي واستعادة العاصمة صنعاء، وبسط سلطة الدولة اليمنية على كامل أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية.

وحول الغارات الجوية الأمريكية على اليمن جددت توكل كرمان على إدانتها لأي قصف يستهدف الأراضي اليمنية، معتبرةً إياه "عدواناً على اليمن أرضاً وإنساناً".

وقالت كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أي قصف لليمن أرفضه وأدينه وأعده عدواناً على اليمن أرضاً وإنساناً.