الإتحاد الأوروبي يرد بالمثل على قرار ترامب تعليق فرض الرسوم الجمركية

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس تعليق الاتحاد فرض الرسوم الجمركية الجوابية على الواردات الأمريكية لمدة 90 يوما، بعد تعليق واشنطن رسومها لنفس المدة.
وقالت فون دير لاين "نريد أن نعطي المفاوضات فرصة". وأضافت: "إذا لم تكن المفاوضات مرضية، سنقوم بتفعيل تدابيرنا المضادة".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت أمس الأربعاء، على فرض رسوم جمركية انتقامية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأمريكية، والتي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم التي تم فرضها منذ نحو شهر.
ويوم أمس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية بشكل مؤقت لمدة 90 يوما على الواردات من أكثر من 75 دولة باستثناء الواردات من الصين التي رفع الرسوم عليها إلى 125%.